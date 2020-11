Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox One en décembre 2020

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de décembre, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Une plongée dans le Londres des années 60, de la 2D à l’ancienne, un spin-off de la série Saints Row et un puzzle à base de poupées russes : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de décembre. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 74,96 dollars. À savoir :

The Raven Remastered sur Xbox One, du 1er au 31 décembre

sur Xbox One, du 1er au 31 décembre BLEED 2 sur Xbox One, du 16 décembre au 15 janvier

sur Xbox One, du 16 décembre au 15 janvier Saints Row : Gat out of Hell sur Xbox 360, du 1er au 15 décembre

sur Xbox 360, du 1er au 15 décembre Stacking sur Xbox 360, du 16 au 30 décembre

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en novembre, à savoir Swimsanity! sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 décembre.