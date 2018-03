Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en avril

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme en avril, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Cette année, le premier avril tombe un dimanche, mais cela n'empêche pas Microsoft d'offrir sa nouvelle sélection mensuelle, qui contient quelques excellents jeux. À savoir :

The Witness, du 1er au 30 avril, sur Xbox One

Assassin's Creed Syndicate, du 16 avril au 15 mai, sur Xbox One

Cars 2, du 1er au 15 avril, sur Xbox 360

Dead Space 2, du 16 avril au 30 avril, sur Xbox 360

On vous conseille très chaudement de jeter un oeil à The Witness. Le jeu, créé par Jonathan Blow, vous place sur une île mystérieuse où vous devrez solutionner de nombreux puzzles pour progresser. The Witness peut paraître frustrant par moment, mais si vous jouez le jeu (c'est le cas de le dire), vous comprendrez très vite pourquoi on est face à un chef d'oeuvre.