Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en août

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme en août, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Des courses de voitures, du survival dans l’espace et… Mickey Mouse, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois d’août. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 119$. À savoir :

Forza Horizon 2

Sur Xbox One, du 1er au 31 août

Montez au volant de plus de 200 splendides voitures et explorez les paysages enchanteurs du sud de la France et du nord de l’Italie de manière inédite avec l’édition 10e anniversaire de Forza Horizon 2. Démontrez vos talents de pilote avec vos amis en ligne dans des courses et des épreuves de jour ou de nuit avec une météo dynamique. Un monde de beauté et de liberté vous attend dans cette grande fête de la vitesse et du style.



For Honor

Sur Xbox One, du 16 août au 15 septembre

Préparez-vous à découvrir le chaos de la guerre dans For Honor. Faites preuve de rapidité, de stratégie et d’esprit d’équipe dans différents modes multijoueurs en contrôlant votre guerrier préféré, qu’il s’agisse d’un brave chevalier, d’un violent Viking ou d’un samouraï létal. Maîtrisez un système de combat novateur et guidez vos armées vers la victoire finale.