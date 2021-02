Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en mars 2021

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de mars, quatre jeux : deux titres Xbox One et deux jeux Xbox 360.

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en février, à savoirDandara: Trials of Fear Edition sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 mars.