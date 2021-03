Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en avril 2021

Des Vikings, des courses de camions, des combats en jet-pack et de l’action : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois d’avril. Les abonnés au service Games with Gold recevront donc quatre jeux, pour une valeur totale de 129,96 dollars. À savoir :

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois d’avril, quatre jeux : deux titres Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Vikings: Wolves of Midgard (39,99 €) : Disponible du 1er au 30 avril

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en mars, à savoir Vicious Attack Llama Apocalypse sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 avril.