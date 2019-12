Gameloft se lance à son tour dans le cloud gaming

L'année 2020 fera la part belle au cloud gaming. Entre le projet Xcloud de Microsoft et Google Stadia, il faudra également compter avec un petit nouveau, Gameloft.

Le studio, spécialisé dans les jeux mobiles (Asphalt, Disney Magic Kingdom, c'est eux), s'associe avec Blacknut afin d'offrir aux développeurs la possibilité de lancer leur propre service de jeu en streaming. Le service sera géré par Gameloft et Blacknut, qui combineront à cette occasion leur catalogue afin de donner accès aux joueurs à plus de 360 jeux.

Nous sommes convaincus que les services par abonnement et le streaming sont les prochaines étapes de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo - Yann Fourneau, VP Global Sales & Distribution chez Gameloft.

"Conformément à notre philosophie visant à permettre à chacun de jouer, n'importe où et sur n'importe quel appareil, ce partenariat nous permet d'intégrer à notre offre une dimension de jeu multiplateforme à la demande grâce à la technologie de streaming fournie par Blacknut."

Gameloft annonce que d'autres jeux et d'autres éditeurs seront continuellement ajoutés au catalogue de jeux. Il ne faudra probablement pas s'attendre à de gros titres, comme sur Stadia ou Xcloud, mais cela n'empêche pas Olivier Avaro, PDG de Blacknut, de se féliciter de ce partenariat : "Grâce à l'expertise de Gameloft et à sa présence internationale, nous allons pouvoir collaborer en vue d'accélérer la croissance de notre service et d'accueillir plus de joueurs et de partenaires dans le monde entier."