Gameloft offre 30 jeux mobiles pour célébrer ses 20 ans

Créé par Ubisoft en 1999, Gameloft s’est rapidement imposé dans les App Store, avec des jeux efficaces et souvent attachés à des licences populaires (Les Minions, Disney, Lego etc). Et pour célébrer ses 20 ans, le studio offre pas moins de 30 jeux mobiles.

Bien que Gameloft soit évidemment présent sur l’App Store d’Apple, les jeux offerts ne sont disponibles que sur le Play Store de Google. Il faut en effet télécharger l’application Gameloft Classics : 20 ans, pour mettre la main sur ces 30 titres :