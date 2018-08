Game of Thrones : Devolver annonce un spin-off de son jeu Reigns, basé sur la série de HBO

L’adaptation télé des romans de George R. R. Martin aura droit à sa propre version de cet excellent jeu développé par Devolver Digital, qui mélange monarchie et Tinder.

Dans Reigns (et sa suite, Reigns : Her Majesty), vous incarnez un Roi (et donc une reine dans la suite) qui doit régner au mieux, en tentant de satisfaire l’Église et l’armée, de rendre votre peuple heureux et d’amasser suffisamment d’argent. Le jeu se présente sous forme de cartes, qui vous placent à chaque fois devant un dilemme. En swipant à gauche ou à droite, façon Tinder, vous confirmez votre décision. Chaque partie se termine par la mort du Roi, le but étant de régner le plus longtemps possible. Et chaque nouvelle partie vous place dans le rôle du successeur, qui pourra tirer des conclusions des décisions prises par le passé.