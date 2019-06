Game Critics Awards 2019 : Voici les jeux nominés

Chaque année, les médias spécialisés dans le jeu vidéo se réunissent afin de récompenser les meilleurs jeux de l'E3. Voici les heureux élus.

Jeu du salon e3

Borderlands 3

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Star Wars Jedi : Fallen Order

The Outer Worlds

Watch Dogs : Legion

Meilleur jeu original

12 Minutes

Bleeding Edge

Control

John Wick Hex

The Outer Worlds

Meilleur jeu console

Final Fantasy VII Remake

Luigi's Mansion 3

The Legend of Zelda : Link's Awakening

Star Wars Jedi : Fallen Order

Watch Dogs : Legion

Meilleur jeu PC

Borderlands 3

Control

Doom Eternal

The Outer Worlds

Wolfenstein : Youngblood

Meilleur jeu VR/RA

Asgard's Wrath

Lone Echo II

Minecraft Earth

Phantom : Covert Ops

Sniper Elite VR

Meilleur périphérique/console

Sega Genesis Mini

Smach Z

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Meilleur jeu d'action

Borderlands 3

Call of Duty Modern Warfare

Doom Eternal

Gears 5

Wolfenstein : Youngblood

Meilleur jeu d'aventure

Control

Luigi's Mansion 3

Star Wars Jedi : Fallen Order

The Legend of Zelda : Link's Awakening

Watch Dogs : Legion

Meilleur RPG

Dragon Ball Z : Kakarot

Final Fantasy VII Remake

Monster Hunter World : Iceborne

Pokémon Épée et Bouclier

The Outer Worlds

Meilleur jeu de course

Crash Team Racing Nitro-Fueled

F1 2019

Forza Horizon 4 : LEGO Speed Champions

GRID

Meilleur jeu de sport

Pro Evolution Soccer 2020

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020

Madden NFL 20

Roller Champions

Meilleur jeu de stratégie

Age of Empires II : Definitive Edition

Desperados III

Fire Emblem : Three Houses

John Wick Hex

Phoenix Point

Meilleur jeu familial/social

Fall Guys

Luigi's Mansion 3

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020

Minecraft Dungeons

Pokémon Épée et Bouclier

Meilleur jeu multijoueur en ligne

Bleeding Edge

Call of Duty Modern Warfare

Gears 5

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Wolfenstein : Youngblood

Meilleur jeu indépendant

12 Minutes

Carrion

Fall Guys

John Wick Hex

Sayonara Wild Hearts

Meilleur jeu évolutif

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Monster Hunter : World

Tom Clancy's The Division 2

The Outer Worlds de Obsidian est donc le jeu le plus nommé, devant d'autres jeux très attendus comme John Wick Hex, Luigi's Mansion 3, Control ou Watch Dogs : Legion. Microsoft est également à l'honneur, avec 9 nominations, devant Nintendo. Enfin, le PC a toujours la côte, avec 54 jeux nominés contre 45 et 43 pour la Xbox One et la PS4, respectivement.