Les images, partagées par le site, seraient officielles et nous montrent le Z Flip sous toutes ses coutures . On y aperçoit un écran OLED de 6,7 pouces, avec un ratio de 22:9, et protégé par un verre ultra fin et néanmoins pliable, moins fragile que le plastique utilisé sur le Galaxy Fold.

Galaxy Z Flip : Le deuxième smartphone pliable de Samsung n'a plus rien à cacher - © WinFuture

L'écran intérieur laissera passer une caméra à selfie dans un petit trou situé sur la partie supérieure de l'appareil, et à l'arrière, on retrouvera deux capteurs de 12 MP, en version classique et ultra grand-angle. Une fois refermé, le Z Flip pourra afficher des informations sur un petit écran OLED de 1,06 pouce, comme l'heure ou des notifications.

Enfin, l'intérieur sera constitué d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La prise jack 3,5 mm et le port microSD seront quant à eux aux abonnés absents.

L'appareil, attendu pour le 14 février, devrait coûter aux alentours de 1400 dollars.