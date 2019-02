Galaxy Unpacked : Comment suivre l'annonce du Samsung Galaxy S10 en direct ?

Ce mercredi 20 février, Samsung dévoilera officiellement son nouveau flagship lors d'une conférence qui pourra être suivie en direct sur internet.

Si comme nous, vous n'êtes pas invité au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco pour découvrir officiellement le tout nouveau Samsung Galaxy S10 et ses différentes déclinaisons (on parle d'un S10+ et d'un S10E), pas de panique. Le constructeur a pensé aux internautes, en mettant en place plusieurs manières de suivre la conférence en direct. Dès 20 heures, heure belge, vous pourrez soit :

Vous rendre sur le site officiel de l'évènement, où un lecteur vidéo vous attendra Passer par Twitter, où la conférence sera également diffusée Ou opter pour YouTube, grâce à la vidéo publiée à la fin de cet article

Pour rappel, le S10 et S10+ devraient disposer d'un écran OLED incurvé, d'un petit trou dans l'écran pour faire de la place à la caméra frontale et d'un lecteur d'empreintes situé sous l'écran. Le S10E serait quant à lui le modèle d'entrée de gamme et devrait logiquement proposer moins de fonctionnalités avancées. Une quatrième version, compatible avec la 5G, serait attendue pour le printemps, selon les nombreuses rumeurs qui ont pullulé ces derniers mois sur les sites spécialisés.

Samsung devrait également donner un premier aperçu du Galaxy Fold, son premier smartphone pliable, dont on vous parlait encore cet après-midi, ainsi que d'une nouvelle montre Galaxy Spot et d'écouteurs sans fil, les Galaxy Buds.

Bref, rendez-vous ce soir à 20 heures pour découvrir toutes ces annonces en direct, ou demain matin sur notre site pour un débrief complet.