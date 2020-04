Galaxy S20 : Samsung met la nouvelle mise à jour en pause

Le constructeur sud-coréen semble rencontre plusieurs soucis depuis le lancement de la gamme S20 (notamment sur l’autofocus trop lent). À tel point que le déploiement de la dernière mise à jour en date a été tout simplement interrompu.

Selon le site SamMobile, la version G988xXXU1ATCT du firmware provoquerait des soucis d’écran sur l’ensemble de la gamme (S20, S20+, S20 Ultra) et un ralentissement de la fonction “recharge rapide”.

En effet, plusieurs utilisateurs se sont plaints de la teinte verdâtre que prenait leur écran (comme on peut le voir sur ces photos) lorsque celui-ci était réglé sur un taux de rafraichissement maximal, soit 120 Hz. Tandis que d’autres ont constaté que la recharge rapide, censée recharger complètement le smartphone en 60 minutes, était bien plus lente qu’annoncé.

“La pandémie de coronavirus et les mesures de travail à domicile qui en résultent sont probablement à blâmer, au moins en partie, et je me demande si Samsung devrait cesser de publier des mises à jour à ce stade et attendre que les choses commencent à revenir à la normale”, se demande Abhijeet Mishra, journaliste pour SamMobile.

De son côté, Samsung a déjà annoncé travailler sur une mise à jour qui devrait régler le problème de l’écran verdâtre. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déboursé pas moins de 1335 euros pour la version Ultra du dernier flagship de l’entreprise.