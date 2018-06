Galaxy Note 9 : Samsung pourrait présenter son prochain smartphone le 9 août

Alors que nous entrons officiellement dans la deuxième partie de cette année 2018, les entreprises comme Samsung et Apple se préparent à lancer leurs nouveaux smartphones. Si la date de lancement du successeur de l’iPhone X est pour l’instant inconnue (Apple ne devrait rien dévoiler ce soir lors de sa Keynote), Samsung pourrait par contre devancer son concurrent avec une annonce attendue le 9 août.

Soit deux semaines plus tôt que l’année dernière, quand le groupe sud-coréen avait présenté le Galaxy Note 8 à la fin du mois d’août 2017. L’information provient du site Bloomberg, souvent très bien informé, qui prétend également que la commercialisation du Note 9 se ferait peu de temps après l’annonce, soit vers la fin du mois d’août 2018.

De quoi prendre un peu d’avance sur Apple et de ne pas répéter l’erreur de l’année dernière, puisque le Note 8 avait été commercialisé après l’annonce de l’iPhone 8 et l’iPhone X. Bloomberg explique même que Samsung voulait présenter le Note 9 encore plus tôt, mais des changements de dernières minutes ont empêché une présentation en juillet.

Comme d’habitude, ce sont les changements apportés à la caméra qui seront mis en avant. Le Note 9 devrait logiquement profiter de l’ouverture variable déjà présente sur le Galaxy S9. Enfin, le smartphone pourrait compter sur un nouveau processeur de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 845.

Bloomberg souligne malgré tout qu’un nouveau changement de date n’est pas à exclure.