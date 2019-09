Galaxy Fold : Vers un modèle moins cher du smartphone pliable de Samsung ?

Après avoir été repoussé à de multiples reprises, le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung, débarquera cette semaine en Corée du Sud. Mais il pourrait bien être prochainement accompagné d'un modèle moins onéreux.

Selon le site SamMobile, Samsung envisagerait une version plus abordable du Galaxy Fold. Le smartphone pliable, attendu au prix de 2000 dollars, risque en effet d'effrayer le grand public avec son tarif élevé. C'est pourquoi un "Galaxy Fold Lite" serait dans les tuyaux.

Pour faire baisser le prix, Samsung opterait pour 256 Go de stockage, contre 512 Go sur le modèle de base. Les deux versions (portant la référence SM-F700F pour le modèle Lite et SM-F900F pour le modèle de base) se différencieraient également du point de vue de la fermeture. Alors que le SM-F900F se referme verticalement, le SM-F700F se refermerait de haut en bas, à la manière d'un téléphone à clapet. Enfin, ce modèle moins cher serait également compatible avec le style S-Pen, qui accompagne le récent Galaxy Note 10.

Mais avant de voir arriver cette première déclinaison, Samsung devra faire ses preuves et convaincre un public qui est bien au courant des nombreux problèmes rencontrés par les journalistes américains lors de la première phase de test.