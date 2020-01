Galaxy Fold : Samsung ne sait pas combien d'exemplaires ont été vendus

Après avoir annoncé qu'un million d'exemplaires du smartphone pliable avaient été écoulés, Samsung fait marche arrière.

En décembre 2019, Samsung affirmait avoir vendu 1 million d'exemplaires du Galaxy Fold. Mais ce chiffre, annoncé par Young Sohn de chez Samsung Electronics lors d'une conférence Disrupt organisée à Berlin, n'était pas correct.

En effet, d'après un communiqué publié par l'agence coréenne Yonhap, Young Sohn avait "confondu les ventes actuelles avec l'objectif de vente initial de l'entreprise", tout en soulignant que les ventes du premier smartphone pliable de l'entreprise n'avaient pas encore atteint le million.

Lors du CES de Las Vegas, DJ Koh, le PDG de Samsung, a donc tenu a clarifier la situation. Toujours en s'adressant à l'agence Yonhap, le PDG a estimé que le Fold s'était écoulé à "400 000 ou 500 000 exemplaires."

En d'autres termes, Samsung aurait atteint son objectif d'un demi-million d'exemplaires vendus. À moins que le vrai chiffre soit plus proche des 400 000, auquel cas Samsung aurait loupé l'objectif.

Comme l'explique le site The Verge, "Il y a une grande différence entre vendre 400 000 Galaxy Fold et manquer cet objectif ou 500 000 appareils et l'atteindre. Et le flou autour des nombres exacts est exactement ce qui a conduit au déluge de désinformation la première fois, avec le nombre incorrect du million de Fold vendu."

Rendez-vous dans un mois pour savoir si les chiffres ont encore changé.