Galaxy Fold : Samsung affirme avoir vendu 1 million d'exemplaires de son smartphone pliable

Malgré un faux départ et un prix élevé, le premier smartphone pliable de Samsung séduit les consommateurs.

Lors d'une conférence Disrupt, organisée par TechCrunch à Berlin, Young Sohn de chez Samsung Electronics a pris la parole, et a annoncé une nouvelle qui a de quoi surprendre :

1 million de personnes ont été prêtes à payer ce prix pour obtenir un Galaxy Fold

Ce prix, on le rappelle, c'est 2020 euros. Le million est donc un cap symbolique pour Samsung, d'autant que le smartphone pliable n'a été lancé qu'en septembre dernier (après avoir accumulé pas mal de retard et de soucis techniques) et n'est disponible que dans une poignée de pays.

Samsung prouve donc que les smartphones pliables ont de l'avenir. Une tendance également confirmée par Huawei, dont le Mate X, uniquement disponible en Chine, a rapidement été en rupture de stock. Même si on est loin des chiffres de ventes d'un smartphone traditionnel (à titre de comparaison, Samsung a écoulé 78 millions de smartphones au premier trimestre 2019), l'annonce du géant coréen doit probablement rassurer Motorola, dont le Razr pliable est attendu en Europe dans le courant du mois.