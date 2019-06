Galaxy Fold : Le smartphone pliable de Samsung serait enfin prêt à être commercialisé

On a tout entendu sur le Galaxy Fold de Samsung, entre les tests ratés, les soucis techniques et les retards. Mais cette fois, c'est la bonne. Du moins jusqu'à la prochaine annonce...

Selon Kim Seong-cheol, vice-président de Samsung Display (en charge des écrans, donc), "la plupart des problèmes ont été résolus, et le Galaxy Fold est prêt à être commercialisé". Les propos, repris par The Investor et The Korea Herald, ont été prononcés lors d'une conférence à Séoul.

Pour autant, rien n'indique que le smartphone arrivera bel et bien dans les prochaines semaines. Kim Seong-cheol promet malgré tout que "lorsqu’il sera lancé, le Galaxy Fold recevra beaucoup d’attention de la part du marché", mais cela reste à voir. Les soucis rencontrés par Samsung devraient freiner les envies de certains consommateurs, hésitant désormais à payer 2000 euros pour un smartphone prometteur mais potentiellement fragile.

Comme on l'apprenait en début de semaine, Samsung n'est pas la seule entreprise à avoir retardé la sortie de son smartphone pliable. Huawei a récemment pris la même décision concernant son Mate X, afin de s'assurer qu'une fois lancé, le smartphone pliable réponde à toutes les exigences des consommateurs.

Pour rappel, le Galaxy Fold devait initialement être disponible le 26 avril dernier. Mais des tests, effectués par des journalistes américains, ont permis de découvrir quelques soucis importants. Pour certains, après quelques heures d'utilisation, l’écran ne s’allumait plus du tout. Pour d’autres, seule une partie était encore fonctionnelle. Et dans de nombreux cas, l’écran clignotait ou affichait des lignes et autres bugs visuels.