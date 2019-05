Galaxy Fold : Le smartphone pliable de Samsung ne devrait pas sortir avant juillet

Le smartphone pliable du constructeur sud-coréen avait rencontré quelques problèmes en avril dernier.

Selon un nouvel article du Korea Herald, la nouvelle date de sortie du Galaxy Fold aurait été repoussée une fois de plus. Une date aurait dû être communiquée début mai, mais l'entreprise n'a toujours rien révélé, et maintient qu'une annonce sera faite "dans les prochaines semaines". Selon Yonhap News, il ne faudrait d'ailleurs pas s'attendre à une sortie en juin. Ce qui pourrait expliquer les raisons qui ont poussé l'entreprise à annuler toutes les précommandes.

The Korean Herald avait déjà annoncé que Samsung allait améliorer la charnière, et protéger les parties exposées afin qu'aucune poussière ne puisse pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Pour rappel, plusieurs journalistes avaient rencontré des problèmes lors de leurs tests. Pour certains, l’écran ne s’allumait plus du tout. Pour d’autres, seule une partie était encore fonctionnelle. Et dans de nombreux cas, l’écran clignotait ou affichait des lignes et autres bugs visuels.

Malgré ce retard et ces soucis techniques, DJ Koh, PDG de Samsung, estime que son entreprise et le Galaxy Fold n'arriveront pas trop tard dans la course aux smartphones pliables.