Galaxy Fold 2 : Samsung envisagerait une diminution du prix

Samsung est bien déterminé à élargir sa gamme de smartphones pliables, actuellement composée du Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip. Deux téléphones vendus respectivement 2020 euros et 1499 euros.

Et pour sa troisième tentative, le constructeur souhaiterait baisser les prix afin de rendre l’appareil plus abordable. Le Galaxy Fold 2 serait donc une déclinaison de l’actuel Galaxy Fold, mais proposerait une version dotée de 256 Go de stockage, contre 512 Go actuellement. Ce qui aiderait à faire diminuer le prix d’un des nouveaux modèles selon le site SamMobile.

Côté nouveautés, le Fold 2 devrait disposer d’un écran extérieur plus grand (l’actuel fait 4,6 pouces). Même chose à l’intérieur, avec un écran qui passerait de 7,3 pouces comme sur le Fold 1 à 7,7 pouces une fois déplié. Enfin, l’encoche laisserait place à un poinçon pour la caméra frontale.

On connait encore peu de choses quant au reste. Certaines rumeurs avancent l’idée d’un S Pen compatible avec le smartphone pliable. D’autres parlent de capteurs photo améliorés (ce qui serait plutôt logique). Enfin, le smartphone devrait selon certains être disponible en version 5G et en version 4G.

SamMobile parle d’un lancement au troisième trimestre, voire d’une présentation aux côtés du Note 20 en aout prochain. Bref, wait and see comme on dit dans ces cas-là.