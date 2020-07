Galaxy Fold 2 : le smartphone pliable de Samsung fuite en ligne

A slightly clearer version, but still blurry. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf

Et malgré la piètre qualité du cliché, publié par l’utilisateur Ice Universe sur Twitter, on reconnait malgré tout la nouvelle couleur de l’appareil, et surtout le nouveau module photo, qui devrait selon les premières rumeurs être similaire à celui qui sera présent sur le Galaxy S20 Plus. Un module qui accueillera notamment un capteur telephoto de 64 MP, un capteur principal de 12 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP.

Le Galaxy Fold 2, qui s’appellerait officiellement le Galaxy Z Fold 2 selon l’image promotionnelle partagée par Ice Universe, passerait d’une dalle dépliée de 7,3 pouces à une dalle de 7,7 pouces, voire 8 pouces selon les sources proches du dossier. L’écran extérieur, qui mesurait 4,6 pouces sur la première version du Galaxy Fold, serait lui aussi plus large.

Et comme on vous le disait en avril dernier, Samsung envisagerait une diminution du prix pour cette nouvelle version. Pour rappel, le Galaxy Fold premier du nom coûtait 2020 euros.