Fuites de données sur LinkedIn : comment savoir si vos informations sont concernées ?

Quelques jours après la découverte de la fuite de données sur Facebook, c’est LinkedIn qui a été victime d’une importante fuite.

500 millions de comptes dans la nature

Et tout comme Facebook, le nombre de personnes concernées par cette fuite se compte en million. Selon Cybernews, la base de données aurait été mise en vente sur un forum de hackers (à partir de 1000 dollars pour les 500 millions de profils), mais selon LinkedIn, “aucune donnée de compte de membre privé de LinkedIn n’a été incluse dans ce que nous avons pu examiner.”

Autrement dit, il ne s’agirait que d’informations “publiques”. Mais on peut néanmoins y retrouver des noms, adresses mail, numéros de téléphone, voire des parcours professionnels. D’où l’utilité de vérifier si vous faites partie des comptes concernés afin d’éviter les campagnes de spam ou de phishing.

Comment vérifier si vos informations ont fuité

Cybernews a mis en place un outil qui vous permet d’entrer votre email et de vérifier instantanément si vous faites partie de la base de données mise en vente.

Pour cela, rendez-vous à cette adresse et entrez votre adresse. Celle-ci sera comparée de façon sécurisée à une base de données de 500 Go. Si votre email se retrouve dans la liste, changez immédiatement de mot de passe sur LinkedIn, et activez l’authentification à deux facteurs.