Fuites de données chez Facebook : comment savoir si vous êtes concernés ?

Ce week-end, des données dérobées en 2019 sur le réseau social ont été mises en ligne sur un forum de hackers. Plus de 500 millions d’utilisateurs sont concernés.

Trois millions de comptes belges

Selon Business Insider, les informations dérobées comprennent des adresses e-mail, des noms complets, des dates de naissance et des numéros de téléphone. Et sur les 500 millions d’utilisateurs concernés (à travers 106 pays), on y trouve trois millions de comptes belges.

Pour savoir si vous en faites partie, vous pouvez vous rendre sur le site Have I Been Pwned, qui vérifiera pour vous si vos données sont dans la nature. Pour cela, il vous suffira d’introduire votre adresse email, et/ou votre numéro de téléphone au format international (avec l’indicatif +32 ou 0032 pour la Belgique).

Vous pouvez également utiliser l’outil développé par le “hacker étique” flamand Inti De Ceukelaire, qui fonctionne sur le même principe et se concentre sur les comptes belges et néerlandais. Après avoir entré votre numéro de téléphone, toujours avec l’indicatif, le site vous indiquera si vos données sont concernées ou non.

À noter que si vos données ont fuité, il faudra être vigilant. Votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pourront être la cible de tentatives de phishing. On vous déconseille donc de cliquer sur des liens douteux ou de répondre à des numéros de téléphone étrangers.