Free Play Days : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Warhammer: Vermintide 2

Dandara: Trials of Fear Edition

Dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, " vous devrez aider Karen Bowman et les Parias à libérer l’île d’Auroa, au cœur d’un conflit mondial sur le point d’éclater. Une nouvelle faction d’ennemis plus dangereuse que tout ce que vous avez connu fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous freiner."

Dans Warhammer: Vermintide 2," battez-vous aux côtés de vos amis pour affronter des hordes d’ennemis et débloquer des carrières, des missions et des armes. Vermintide 2 va plus loin dans le jeu de combat à la première personne avec une toute nouvelle faction ennemie, 15 nouvelles carrières, des arbres de talents, de nouvelles armes, un système de butin amélioré et de nouveaux niveaux à couper le souffle prenant place dans le monde d’Helmgart."

Enfin, Street Power Soccer est " un jeu de football de rue de type arcade qui allie style d’enfer et action à haute intensité. Affrontez des légendes du foot de rue ou des amis dans différents modes de jeu délirants et sur des terrains divers, avec coups déments et super-pouvoirs, pour devenir le nouveau Roi de la rue. "