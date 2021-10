Free Play Days : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Biomutant

PGA Tour 2K21

Hunting Simulator 2

Dans Biomutant, découvrez " un monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d’un système de combat d’arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir."

Dans PGA Tour 2K21," vous affronterez des champions du top 11 comme Justin Thomas sur des parcours réels comme TPC Sawgrass, East Lake Golf Club et plus encore. "

Enfin, dans Hunting Simulator 2 " explorez les plaines du Colorado, les forêts européennes ou le désert texan et traquez 33 espèces animales. Dans de superbes environnements naturels, composez votre équipement avec les meilleures armes et accessoires officiels, approchez votre proie prudemment en étudiant son comportement et brandissez votre trophée.. "