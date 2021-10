Free Play Days : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Fallout 76 , " venez découvrir des mondes conçus à la main par l’équipe de Bethesda, créer le votre et explorer l’Abri 51, désormais ouvert pour toutes et tous, dans tous les modes de jeu."

Dans F1 2021," plongez dans le plus grand spectacle de course de la planète et courez avec les vingt pilotes héroïques et les dix équipes emblématiques de la saison 2021. Profitez des nouvelles fonctionnalités époustouflantes de F1 2021, notamment l’expérience scénaristique palpitante Braking Point, la carrière à deux joueurs, et rapprochez-vous encore plus de la grille de départ avec le démarrage en saison réelle."

Enfin, Dead by Daylight est " un jeu horrifique de survie en multijoueur. Les survivants devront rester conscients de ce qui les entoure en jouant à la troisième personne, tandis que le tueur pourra mieux se concentrer sur ces cibles, en jouant à la première personne, le tout dans des environnements en perpétuelle évolution. "