Free Play Days : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Halo: The Master Chief Collection

Borderlands 3

Dandara: Trials of Fear Edition

Dans Halo: The Master Chief Collection, " profitez de 100 niveaux de contenu à débloquer, comme des nouvelles armures, et découvrez une nouvelle carte et des objets à collectionner dans la campagne de Halo 3"