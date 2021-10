Free Play Days : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Port Royale 4

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Dandara: Trials of Fear Edition

Dans Port Royale 4, " battez-vous, pillez les mers des caraïbes et prenez la mer dans un monde époustouflant en 4K sur Xbox Series X et en 1080p sur Xbox Series S, aux nuages calculés en temps réel"

Dans Naruto to Boruto: Shinobi Striker," incarnez votre personnage de Naruto favori et découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamique."

Enfin, Dandara: Trials of Fear Edition " est un jeu de plateforme en 2D qui propose les mécaniques d’un metroidvania, rempli de créatures mythiques et riche en exploration. Vous y incarnerez Dandara pour défier la gravité en sautant sur le sol, les murs ou le plafond. Réveille-toi Dandara, pour apporter liberté et équilibre à ce monde sans repères ! "