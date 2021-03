Free Play Days : voici les deux jeux à essayer gratuitement ce week-end sur Xbox

Lire aussi : Play at Home : Sony offre 10 jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Dans Dirt 5, “prenez le volant de véhicules incroyables et visitez des lieux sublimes autour du monde. Le titre primé de Codemasters propose un mode Carrière scénarisé, le hub Playgrounds dédié à la création d’arènes, une foultitude d’options de personnalisation, des modes en ligne excitants et plus encore. La direction artistique radicale finit de convaincre, avec sa bande originale dynamique.”

Dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, “découvrez l’action explosive en 5 contre 5. Si vous ne connaissez pas encore le titre doté d’une immense communauté en ligne, vous ferez l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire.”

À noter que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sera soldé après sa mise à disposition gratuite, afin de poursuivre l’aventure si vous êtes convaincus.

Trois offres seront disponibles :