Free Play Days : quels sont les trois jeux disponibles gratuitement ce week-end sur Xbox ?

Dans Hunt: Showdown, vous faites partie d’un groupe de chasseurs de primes “bien décidés à débarrasser le monde des monstres sauvages tout droit sortis de vos pires cauchemars qui hantent les marais de la Louisiane. Renvoyez-les hors de notre monde en échange d’une généreuse récompense qui vous permettra d’acheter des armes toujours plus dévastatrices.”

Dans Steel Rats, enfourchez votre moto pour tout démolir dans cette révolution du genre action arcade en 2,5D. “Les combats à moto aussi destructifs qu’explosifs et les cascades à couper le souffle sont au cœur de son gameplay nerveux. Alternez entre 4 personnages aux capacités uniques, et éclatez tout sur votre passage dans des niveaux remplis de Ferrailleurs impitoyables !”

Enfin dans The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, rejoignez plus de 15 millions de joueuses et de joueurs et “découvrez une aventure à nulle autre pareille dans The Elder Scrolls Online : le jeu de rôle massivement multijoueur en ligne plusieurs fois récompensé et prenant place dans l’univers de The Elder Scrolls. Vous ne manquerez pas d’occasions de découvrir les secrets de Tamriel, de confectionner vos propres armes, de créer votre style de jeu et de vous aventurer vers des contrées fantastiques.“

