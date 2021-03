Free Play Days : quels sont les trois jeux disponibles gratuitement ce week-end sur Xbox ?

Dans Tekken 7, incarnez plus de 30 personnages différents et retrouvez les sensations de l’arcade et l’esprit compétitif de Tekken. “Animé par le moteur Unreal Engine 4, Tekken 7 offre d’époustouflants combats cinématiques scénarisés et des duels intenses dont vous pouvez profiter avec des alliés ou des rivaux grâce à des mécaniques de combat innovantes.”

Dans Need for Speed Hot Pursuit Remastered, ressentez le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion. “Laissez parler votre sens de la vitesse en tant que flic ou hors-la-loi au volant des voitures haute performance les plus rapides au monde. Échappez à la pression ou arrêtez les hors-la-loi. Utilisez votre arsenal tactique dans une expérience de course palpitante, compétitive et sociale.”

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts en mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Enfin dans Sid Meier’s Civilization VI, explorez des territoires, recherchez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde. “Créé à l’origine par le concepteur de légende Sid Meier, Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour qui vous propose de tenter de bâtir un empire capable de résister au passage du temps. Usez de votre puissance militaire brute ou remportez la victoire grâce à la science ou la culture. Dans cette version, vous pourrez découvrir quatre scenarii pour les Vikings, la Pologne, l’Australie et la Macédoine.”