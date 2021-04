Free Play Days : quels sont les deux jeux disponibles gratuitement ce week-end sur Xbox ?

L’action Free Play Days de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Override 2: Super Mech League

Monster Truck Championship

Dans Override 2: Super Mech League, “les robots géants reviennent pour des affrontements survoltés. Combattez dans les ligues de méchas et atteignez de nouveaux sommets. Choisissez entre différents types de matchs tels que le 1v1, le 2v2, la mêlée, et plusieurs modes comme Xénonuée, Conquête et plus encore. Découvrez 20 robots jouables, dont de tous nouveaux méchas avec des capacités, compétences et coups ultimes uniques.”