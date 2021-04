Free Play Days : quels sont les deux jeux disponibles gratuitement ce week-end sur Xbox ?

L’action Free Play Days de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Metro : Last Light Redux

WRC 9 FIA World Rally Championship

Dans Metro : Last Light Redux, “explorez le métro de Moscou et découvrez l’un des univers les plus soignés du jeu vidéo grâce aux époustouflants visuels de nouvelle génération à 60 images par seconde. Metro: Last Light Redux est la version définitive de Metro: Last Light, développée grâce à la dernière et meilleure version du moteur 4A Engine. Les nouveaux venus vivront une aventure post-apocalyptique mêlant survie, combat et furtivité dans un monde dominé par l’horreur.“