Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 4

Outward

Golf with Your Friends

Dans Monster Energy Supercross – The Official Video Game 4, " enfourchez votre moto et défiez toutes les légendes du championnat, explorez le complexe et tracez votre route vers la gloire dans le mode carrière."

Dans Outward, découvrez " un RPG fantastique en monde ouvert ! Tout le contenu de base est disponible pendant le week-end et vous pouvez profiter de 67 % de réduction sur toutes les extensions. Si le jeu vous plaît, le jeu de base offre une réduction de 75 % pour continuer votre aventure après les Jours de jeu gratuit."

Lire aussi : Xbox : les jeux free-to-play ne nécessiteront plus d’abonnement Xbox Live Gold

Enfin, Golf with Your Friends " allie frisson de la compétition et chaos total. Attendez-vous à voir des jet packs, des bonus et même des chapeaux pour vos balles. Douze parcours complètement fous vous attendent, du musée au bateau pirate, en passant par la station spatiale. "