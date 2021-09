Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Madden NFL 22

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Blasphemous

Dans Madden NFL 22, " jouez au mode limité dans le temps Campus Legends college football : Superstar KO ! Choisissez l’une des dix équipes composées de légendes aux carrières incroyables issues de toutes les époques. Vous pourrez aussi vous essayer au mode Franchise, repensé cette année. De nombreuses nouvelles fonctionnalités vous permettront de véritablement prendre le contrôle et même de remporter le Super Bowl. "

Dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, " faites l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire. Accédez à toutes les cartes et tous les modes pour profiter de l’intégralité de l’expérience. "

Enfin, dans Blasphemous, " déchaînez la puissance de Mea Culpa, une épée née de la culpabilité même, et massacrez vos ennemis dans ce metroidvania plusieurs fois récompensé. Incarnez Le Pénitent, seul survivant du massacre du " Chagrin silencieux ". Piégé dans un cycle sans fin de mort et de résurrection, vous devez libérer le monde de son terrible destin et atteindre l’origine de votre angoisse. "