Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Battlefield V

Assetto Corsa Competizione

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Battlefield V “dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueur avec jusqu’à 64 joueuses ou joueurs aux quatre coins du monde, jouez aux récits de guerre du mode solo : profitez du plus riche et immersif des Battlefield à ce jour.”

Assetto Corsa Competizione, vous permet de “ressentir chaque bosse de célèbres circuits comme Silverstone, Spa-Francorchamps, Brands Hatch, Monza et le Nürburgring grâce à la technologie Laserscan. Assetto Corsa Competizione offre un niveau incroyable de réalisme avec ses véhicules officiels et ses nombreux modes comme l‘Endurance et le Sprint, en solo comme en multijoueur. ”

Enfin, dans The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, découvrez “la quête des Portes d’Oblivion faisant office de prologue pendant les Jours de jeu gratuit.”