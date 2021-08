Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Battlefield 4

Neon Abyss

AO Tennis 2

Battlefield 4 “redéfinit le genre des blockbusters d’action en estompant toujours plus la frontière entre jeu vidéo et réalisme. Grâce à des environnements destructibles dynamiques, des combats épiques à bord de véhicules et une guerre totale, Battlefield 4 vous offre une plus grande liberté d’action et de choix pour une expérience inédite.”

Enfin, dans AO Tennis 2, le jeu officiel de l’Open d’Australie, “créez vos propres joueuses et joueurs, stades et matchs de légende. Rejoignez la compétition en simple ou en double pour atteindre le sommet du tennis mondial en Mode Carrière en affrontant les meilleurs joueurs et joueuses de l’ATP et de la WTA.”