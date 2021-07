Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, vous “ incarnez Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, Miguel Diaz, Hawk et bien d’autres, en solo comme à deux en coopération. Choisissez un camp et montrez au monde entier quel dojo dirige cette ville !”

Dans Battlefield 1, jouez “ à une campagne chargée d’aventures ou rejoignez des batailles multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 64 joueuses et joueurs. Combattez en tant que soldat d’infanterie ou pilotez des véhicules terrestres, maritimes ou aériens et adaptez votre jeu lors de batailles incroyablement dynamiques.”

Lire aussi : Xbox : les jeux free-to-play ne nécessiteront plus d’abonnement Xbox Live Gold

Enfin, dans Jeux Olympiques de Tokyo 2020, “ libérez l’athlète qui sommeille en vous en créant votre avatar, en personnalisant ses compétences et en enfilant le bon maillot. Choisissez parmi 18 épreuves sportives amusantes, du tennis au football en passant par le 100 m, le basketball et la boxe. Il y a toujours un record à battre et une revanche à prendre.”