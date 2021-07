Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Dans For Honor, vivez “le chaos de la guerre dans la peau d’un Chevalier, d’un Viking ou d’un Samouraï. Maniez votre arme grâce à un système de combat novateur qui vous donne un contrôle total. Livrez des combats vifs et sanglants au corps à corps, à travers un mode Histoire solo et des modes multijoueur révolutionnaires.”

Dans The Survivalists, découvrez “un monde vivant et riche en surprises, secrets et dangers. The Survivalists est un jeu d’aventure et de survie non-linéaire dans l’univers de The Escapists. La sortie de la mise à jour Expéditions va changer votre expérience de l’île. Améliorez vos personnages grâce à des babioles qui s’adaptent à votre style de jeu et qui peuvent par exemple ajouter des dégâts de feu, des bombes mortelles, plus de bouclier ou une réduction des dégâts.”

Lire aussi : Xbox : les jeux free-to-play ne nécessiteront plus d’abonnement Xbox Live Gold

Enfin, dans Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, “récupérez les bananes volées par le diabolique pirate de l’espace, Capitaine Crabuchin. Dévalez plus de 100 niveaux colorés et défiez vos amis dans 10 mini-jeux déjantés !”