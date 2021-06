Free Play Days : Microsoft propose trois nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege , vous allez pouvoir tester North Star, la nouvelle saison du jeu. Découvrez " un nouvel agent, Thunderbird, qui dispose d’un gadget de soin unique, ainsi qu’un remaniement de la carte Favela, des modifications sur les impacts de balles et les corps, mais aussi des mises à jour pour les gadgets de Mira, Maestro, Melusi, et Smoke. "

Dans Verdun, vivez des combats “intenses, brutaux et tactiques, menés par des escouades de quatre utilisant des armes variées et fidèles à la réalité. Des fusils aux pistolets en passant par les armes de mêlée et autres lances-flammes, sans compter le support aérien, la reconnaissance aérienne et les terribles bombardements de gaz… les outils ne manquent pas.”

Enfin, avec PGA Tour 2K21, " affrontez des champions du top 11 comme Justin Thomas sur des parcours réels comme TPC Sawgrass, East Lake Golf Club et plus encore. "