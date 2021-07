Free Play Days : Microsoft propose deux nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Dead by Daylight , incarnez “le prédateur ou la proie. Les survivants devront rester conscients de ce qui les entoure en jouant à la troisième personne, tandis que le tueur pourra mieux se concentrer sur ces cibles, en jouant à la première personne, le tout dans des environnements en perpétuelle évolution.”

Dans R.B.I. Baseball 21, “bâtissez votre légende et changez le jeu. Le monde de MLB vous attend dans R.B.I. Baseball 21. R.B.I. est une franchise de baseball intuitive et explosive qui permet à tout le monde de s’adonner immédiatement aux joies de ce sport. R.B.I. Baseball 21 propose de nouvelles fonctionnalités comme la création de joueurs, des commentaires action par action, l’évolution de l’heure de la journée et des améliorations visuelles extraordinaires.”