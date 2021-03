Free Play Days : Microsoft propose deux nouveaux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose jusqu’au lundi 8er mars à 8h59, deux jeux à essayer gratuitement.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Going Under

Descenders

Dans le très réussi Going Under, “vous incarnez un stagiaire non rémunéré vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia. Going Under est un dungeon crawler satirique, dans lequel vous explorez les ruines maudites d’anciennes start-up spécialisées dans les nouvelles technologies. Servez-vous des ordures de bureau comme d’armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux, générés de manière procédurale, sous le site de votre entreprise.”

Dans Descenders, un jeu de descente en VTT rempli d’action et de figures incroyables, “découvrez des mondes générés de manière procédurale. Vous ne dévalerez jamais la même piste ! Relevez les nombreux défis avec de nouveaux obstacles, sauts et figures à chaque nouvel essai. Au vu de la variété des niveaux remplis de sauts uniques et de pistes intenses, mieux vaudra adopter une attitude à risque !”

À noter que les deux jeux seront soldés après ce week-end gratuit, afin de poursuivre l’aventure si vous êtes convaincus.

Going Under sera proposé à 13,39 euros (au lieu de 19,99 euros) et Descenders sera proposé à 14,99 euros (au lieu de 24,99 euros).