Free Play Days : Microsoft propose deux jeux à découvrir gratuitement ce week-end

Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft jusqu’au lundi 1er mars à 8h59, deux jeux à essayer gratuitement.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

Dans Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix, formez l’équipe ultime et choisissez parmi 30 personnages de vos séries Nickelodeon préférées, tels que Jojo Siwa, Bob l’éponge et Patrick Étoile de mer, les Tortues Ninja, les Razmoket, Eh Arnold !, Zim l’envahisseur, les Loud, et bien plus ! Vous pourrez aussi être accompagné de 70 membres d’équipe qui vous permettront d’obtenir des bonus comme plus de boost ou de bouclier.

Dans Diablo III: Reaper of Souls, incarnez l’un des derniers défenseurs de l’humanité parmi le croisé, le barbare, le féticheur, le chasseur de démons, le moine ou le sorcier et obtenez du butin légendaire en libérant de nouveaux pouvoirs dévastateurs. Canalisez le pouvoir des ombres avec les Ombres de Nephalem dans la saison 22 et débloquez de nouvelles récompenses. Jouez en solo ou en groupe de quatre héros maximum en écran partagé ou en ligne. La Ultimate Evil Edition contient Diablo III et l’extension Reaper of Souls.

À noter que les deux jeux seront soldés après ce week-end gratuit, afin de poursuivre l’aventure si vous êtes convaincus.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix sera proposé à 19,99 euros (au lieu de 39,99 euros) et Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition sera proposé à 23,09 euros (au lieu de 69,99 euros).