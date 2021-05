Free Play Days : la série Peaky Blinders s’invite gratuitement sur Xbox ce week-end

L’action Free Play Days de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Peaky Blinders: Mastermind

Hunting Simulator 2

Dans Peaky Blinders: Mastermind, “ devenez le cerveau des Peaky Blinders en exécutant des plans de plus en plus complexes et en synchronisant vos actions. Que vous soyez fan de la série plusieurs fois récompensée ou de jeux d’aventure remplis d’énigmes, ne passez pas à côté de l’occasion de contrôler les membres clés de la famille Shelby en remontant dans le temps pour mieux coordonner les actions de chaque personnage. Chaque mission est un puzzle à résoudre dans les temps et sans se faire repérer. Pour obtenir le meilleur score, il vous faudra choisir les personnages adéquats ainsi que les capacités spéciales les plus efficaces et remplir la mission de manière optimale.”