Free Play Days : Far Cry 5 est à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Far Cry 5, vous serez “ dans la peau d‘un shérif coupé du monde qui devra libérer Hope County, dans le Montana, des griffes d‘une secte violente dirigée par le charismatique et menaçant Joseph Seed, que ses disciples appellent Le Père. Mais vous ne pourrez pas le faire seul, vous devrez regrouper les habitants des environs, mener la résistance et utiliser toutes les méthodes imaginables pour reprendre Hope County.”

Dans Unturned, jouez “ le rôle d’un survivant dans les ruines infestées de zombies de la société moderne. Vous devrez collaborer avec vos amis et forger des alliances pour rester parmi les vivants.”

Enfin, dans Bee Simulator, “ Explorez un monde inspiré de Central Park dans lequel vous pourrez participer à des courses d’abeilles, récolter du pollen de fleurs rares et défier les dangereuses guêpes.”