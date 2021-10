Free Play Days : de la cuisine et des courses de voitures à découvrir gratuitement ce week-end

Dans Nascar Heat 5, " défiez jusqu’à 39 autres pilotes et adaptez votre voiture en fonction des circuits. NASCAR Heat 5, le jeu vidéo officiel de la série de courses de stockcar la plus populaire au monde, vous met au volant de ces incroyables machines de course et au défi de devenir le champion de la NASCAR Cup Series 2020."

Dans Overcooked! 2," réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu’à 4 joueuses ou joueurs"

Enfin, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition " est le RPG solo ultime basé sur la série à succès de jeu de rôles plateau Pathfinder. Explorez et conquérez avec votre groupe les Terres Volées de Golarion, un monde riche en histoires, en mystères et en conflits avec des combats en temps réel ou des batailles au tour par tour optionnelles. Survivez à la menace que représentent les autres royaumes, mais méfiez-vous aussi de celles qui rôdent dans votre propre cour… "