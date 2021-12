Free Play Days : Assassin’s Creed Odyssey est à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Assassin’s Creed Odyssey

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game

Dans Assassin’s Creed Odyssey, "forgez votre destinée dans la peau d’un ou d’une Spartiate de légende. Des hauteurs enneigées du pays aux profondeurs de la mer Égée, explorez cette période iconique de l’antiquité, à deux doigts de la rupture. Utilisez vos capacités spéciales dans des affrontements à grande échelle, livrez-vous à d’impitoyables batailles navales et découvrez les mystères et autres trésors cachés d’un monde évoluant au gré de vos choix."

Enfin, dans Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, "préparez-vous à libérer l’athlète qui sommeille en vous en créant votre avatar, en personnalisant ses compétences et en enfilant le bon maillot. Choisissez parmi 18 épreuves sportives amusantes, du tennis au football en passant par le 100 m, le basketball et la boxe."