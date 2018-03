Foxconn rachète Belkin, Linksys et WeMo pour 866 millions de dollars

L'entreprise taïwanaise, connue pour assembler les iPhone d'Apple, vient de racheter le fabricant d'accessoires Belkin, et toutes les marques possédées par l'entreprise californienne, à savoir Linksys, WeMo et Phyn.

Après 35 ans d'activité, Belkin passe donc sous la couple de Foxconn. L'entreprise est connue pour ses chargeurs, protections d'écrans, housses et câbles de rechange, ses claviers pour iPad ou encore ses routeurs. Elle possédait également l'entreprise Linksys, spécialisée dans les routeurs, ainsi que WeMo, une solution de domotique (notamment des prises et des interrupteurs connectés), compatible avec la plateforme HomeKit d'Apple.

Foxconn passe donc de l'ombre à la lumière après 44 ans d'existence, avec trois marques connues du grand public. Le rachat doit encore être approuvé par une commission américaine, ce qui sous l'ère Trump, n'est pas garanti (l'administration avait interdit le rachat de Qualcomm par Broadcomm il y a quelques semaines). Mais la construction d'une usine dans le Wisconsin, estimée à 10 milliards de dollars, pourrait jouer en faveur de Foxconn.

Ce rachat est aussi un moyen de ne plus compter uniquement sur Apple. La firme de Cupertino est un client important pour l'entreprise taïwanaise. Mais si la collaboration venait à prendre fin, Foxconn verrait la moitié de ses ventes s'envoler. Pour autant, même avec ce rachat et l'expérience apportée par Belkin (plus de 700 brevets à l'actif de l'entreprise), Foxconn devra batailler pour s'imposer face aux géants que sont Amazon et Google, avec des produits comme l'Amazon Echo ou la gamme Nest, rachetée par Google en 2014.