Forza Horizon 5 : un interprète en langue des signes sera bientôt ajouté au jeu

Le jeu de voiture de Playground Games bénéficiera prochainement d’options d’accessibilité très avancées.

Pour des jeux toujours plus accessibles

Tout comme The Last of Us Part II l’année passée, Forza Horizon 5, attendu pour ce 9 novembre sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC, offrira aux joueurs en situation de handicap de profiter d’options qui amélioreront leur session de jeu.

“Nous voulions que tout le monde puisse profiter de notre jeu et lorsque l’on sait qu’environ 400 millions de joueuses et de joueurs autour du monde sont en situation de handicap, il est indispensable que chacun·e puisse modifier l’expérience pour la rendre plus agréable, selon ses propres besoins”, explique Mike Brown, directeur créatif de Forza Horizon 5.

Cela passera notamment par des options permettant de modifier la vitesse du jeu; de modifier le contraste afin de rendre les éléments visuels tels que les menus plus visibles; un mode pour les daltoniens; la personnalisation des sous-titres; ou encore des options de transcription de la voix en texte et du texte en voix.

Mais Playground Games ne s’arrête pas là, et proposera (en anglais dans un premier temps), un interprète en langue des signes qui viendra se superposer à l’image durant les cinématiques. Comme le fait notamment la RTBF avec son JT.

“Ces fonctionnalités ne représentent que les fondations, nous écoutons toujours la communauté pour que Forza Horizon 5 soit une expérience inclusive, dont tout le monde puisse profiter”, précise Mike Brown. Le directeur créatif rappelle par ailleurs que ces options “ont été pensées en collaboration avec la communauté de personnes en situation de handicap, qui ont partagé leurs expériences avec nous et détaillé ce qui pouvait représenter des barrières.”