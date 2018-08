Fortnite sur Android : Le manque à gagner pour Google s’élèverait à 50 millions de dollars

Ce n’est plus une surprise pour personne : Fortnite est enfin disponible sur Android, dans une version bêta réservée, dans un premier temps, à certains appareils Samsung. Mais après cette exclusivité, Fortnite ne sera pas distribué sur le Play Store de Google. Et la firme de Mountain View va devoir se passer d’un joli pactole.

Le carton développé par Epic Games est certes gratuit, mais les micros transactions intégrées au jeu (et qui permettent de s’offrir des tenues et diverses améliorations d’ordre cosmétique) est une véritable machine à imprimer des billets. Et sachant que les App Store s’octroient 30% de ces revenus, Google a de quoi se mordre les doigts.

Selon les analystes de Sensor Tower, pas moins de 50 millions de dollars passeraient sous le nez de Google. Une somme proche des 54 millions de dollars (sur 180 millions au total) qu’Apple aurait empochés grâce à la version iOS du jeu. Car oui, Fortnite est disponible sur l’App Store…

Pour rappel, la version Android du jeu sera distribuée sous forme d’APK directement via le site officiel d’Epic Games. Quant aux risques que peut comporter une telle démarche, sachez qu’Epic Games a ajouté un petit rappel au sein de son application. Ainsi, quelques minutes après l’installation, vous serez redirigé vers les réglages de votre téléphone afin de bloquer à nouveau l’installation d’applications provenant de sources non confirmées (comme le Google Play Store). Soyez donc prudents en installant Fortnite, certains petits malins pourraient imiter le site officiel d’Epic Games et vous faire installer des copies vérolées…