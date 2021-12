Fortnite : Spider-Man rejoint le chapitre 3

Après la fin spectaculaire du chapitre 2 du battle royale ce week-end, Epic Games ne perd pas de temps et inaugure déjà la saison 1 du chapitre 3 avec une toute nouvelle carte.

Du neuf et du vieux

Au programme, des lieux inédits, des nouvelles zones météo (notamment de la neige sur certaines parties) et de nouvelles armes. Mais aussi une nouvelle façon de s’échapper, en glissant sur la carte, ce qui permet de construire et tirer en même temps.

Et si vous craquez pour le passe de combat, vous pourrez même traverser la carte à coups de toiles d’araignées grâce à l’arrivée de Spider-Man. En effet, dès le 11 décembre, l’homme-araignée rejoindra le jeu et sera accompagné de différents costumes et d’objets tout au long de la saison.

Enfin, comme l’explique Epic Games, " le battle royale n'est plus le seul endroit où gagner de l'exp pour votre passe de combat. Vous pouvez désormais le faire dans le mode créatif en obtenant des récompenses intégrées par les créateursà leurs cartes, jeux et expériences. Jouez à votre façon pour déverrouiller Spider-Man, la fondation et plus encore. "

Comme d’habitude, le jeu a été mis à jour sur toutes les plateformes. Il est donc possible de découvrir ce chapitre 3 sur Switch, PlayStation, Xbox, PC et Android (toujours rien de neuf du côté des appareils Apple).